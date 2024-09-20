Arda Güler ve sevgilisi Duru Yaman ilk kez görüntülendi

Arda Güler, basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile Thibaut Courtois'nın belgesel galasında ilk kez yan yana görüntülendi.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Yaman ilk kez görüntülendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:19

Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. İspanyol devinde forma giyen milli futbolcu, sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez el ele olarak kamuoyunun karşısına çıktı.

Sosyal medya üzerinden ilişkilerini duyuran Güler ve Yaman çifti, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasında objektiflere poz verdi. Galada çiftin yüzlerinden gülümsemelerin eksik olmaması ve basın mensuplarının yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı.

 Arda Güler’in basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile birlikte ilk kez resmi bir etkinlikte boy göstermesi, magazin dünyasında büyük bir heyecan yarattı.


Etiketler: #arda güler #Futbolcu #real madrid #sosyal medya

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