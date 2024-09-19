Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e büyük övgü: 'Önümüzdeki birkaç sezonda...'

"GALACTİCOS'TAN DAHA İYİ"

NTV Spor'un AS'tan aktardığına göre Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar" dedi.