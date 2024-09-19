Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e büyük övgü: 'Önümüzdeki birkaç sezonda...'
Real Madrid'in efsane oyuncusu Guti Hernandez, ispanyol basınına eski kulübü hakkında konuştu. Milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu cümleler sarf eden Guti, "Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak" dedi.
İspanya La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk yaşayan Real Madrid için Guti övgü dolu sözler kullandı. Guti, Arda Güler'in daha fazla süre almaya başladığını belirtip daha fazla ön plana çıkacağını söyledi.
"GALACTİCOS'TAN DAHA İYİ"
NTV Spor'un AS'tan aktardığına göre Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar" dedi.
5 MAÇTA 3 GALİBİYET
Real Madrid, La Liga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ DEĞİL"
Guti, Real Madrid'in şu andaki form durumuna ilişkin, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil" ifadelerini kullandı.
GUTİ'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
Arda Güler'den de övgüyle bahseden Guti, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak" açıklamasında bulundu.
6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'le UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.
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