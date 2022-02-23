Arda Kural: Beni ezip dışlamaya çalıştılar

23 Şubat 2022 Çarşamba, 11:09

2005-2008 yılları arasında ‘Emret Komutanım' ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural yaşadığı zor günleri anlattı.

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördü.

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılan Arda Kural, ‘2. Sayfa’ programına konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ROL ARKADAŞLARIM BENİ EZİP DIŞLAMAYA ÇALIŞTILAR ”

Emret Komutanım dizisinin çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Kural, canlı yayında şöyle konuştu:

“Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü. Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. ‘Emret Komutanım’ setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar.”

BEN HAKSIZLIĞA GELEMEM

“Piyasadan alacağımızı alamıyorduk. Dizi tutunca bir toplantı yapıldı ve ‘Biz ne istersek onu yapacağız. Biz istersek paranızı vermeyebiliriz’ demeye başladılar. Ben de buna karşı çıktım. Ben haksızlığa gelemem. İlk kırılma noktam galiba namaz kılmaya başladığım süre… 7 yıl namaz kıldım. O baskıyla ilk kırılma oldu. Bana ‘sen dinci mi oldun’ demeye başladılar. Sette 10 dakika namaz kılmak için süre istediğimde bana aşağılar gibi bakıyorlardı. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir güçteyim.”

“SARP LEVENDOĞLU ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI”

“Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı diyen Kural, "Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca psikoz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladı. TikTok’ta 1,5 milyon izlendi. Keyfim yerinde. Savaşı kazandım.” ifadelerini kullandı.

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Kural, “Hayatımdaki kişi benci değil senci olacak. Ben de öyle olacağım. Kendini beğenmiş olmayacak” dedi.