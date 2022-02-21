Zor günler geçirmişti: Arda Kural'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:35

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

2 AYDA 14 KİLO

Zorlu günleri atlatan 40 yaşındaki oyuncu, 2 ayda 14 kilo verdi. Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşan Kural, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son olarak 'Dilber Ay' filminin galasında görüntülenen oyuncunun son paylaşımı da sevenlerini mutlu etti. Kural'ın son halini görenler, "Eski haline geri dönmüş" gibi yorumlar yaptı.

Instagram hesabından "İyi pazarlar" notuyla bir fotoğrafını paylaşan Kural'ın gönderisine beğeni ve yorum yağdı.