Arda Turan'ın milyonluk kraliyet aracı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:44

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:44

Geçen sezon futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Arda Turan, 2.1 milyon Euro'ya (Yaklaşık 42 milyon lira) satın aldığı Rolls Royce Cullinan marka Suv model aracıyla önceki akşam ilk kez Bebek'te seyir halinde görüntülendi.

TÜRKİYE'DE BİRKAÇ ADET VAR

Milliyet'te yer alan habere göre dünyanın en iyi arabalarından biri olarak gösterilen ve 'kraliyet aracı' olarakta bilinen otomobili koleksiyonuna ekleyen Turan'ın sahip olduğu araçtan Türkiye'de yalnızca birkaç tane var.