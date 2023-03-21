Arda Turan'ın milyonluk kraliyet aracı
Eski milli futbolcu Arda Turan, geçen akşam Bebek'te 'kraliyet aracı' olarak da bilinen 42 milyon liralık otomobiliyle görüntülendi. Turan'ın milyonluk aracından Türkiye'de yalnızca birkaç tane bulunuyor.
Geçen sezon futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Arda Turan, 2.1 milyon Euro'ya (Yaklaşık 42 milyon lira) satın aldığı Rolls Royce Cullinan marka Suv model aracıyla önceki akşam ilk kez Bebek'te seyir halinde görüntülendi.
TÜRKİYE'DE BİRKAÇ ADET VAR
Milliyet'te yer alan habere göre dünyanın en iyi arabalarından biri olarak gösterilen ve 'kraliyet aracı' olarakta bilinen otomobili koleksiyonuna ekleyen Turan'ın sahip olduğu araçtan Türkiye'de yalnızca birkaç tane var.
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