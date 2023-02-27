Arda Turan'ın İspanya'da vergi borcu çıktı

İspanyol basını, eski futbolcu Arda Turan'ın vergi borcunun bulunduğunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:17
Arda Turan'ın İspanya'da vergi borcu çıktı
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İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona forması giyen Arda Turan'ın vergi borcu bulunduğu kaydedildi.

Turan'ın gelirini doğru bir şekilde vergilendirmediği için İspanya Kamu Hazinesi'ne karşı borçlu olduğu belirtildi.

İspanya'dan Vozpopuli'nin haberine göre; Arda Turan'a, İspanya'dan ayrıldıktan yıllar sonra 2021'de Ekonomik Suçlar Savcısı tarafından yapılan ihbar sonrası dava açıldı. Arda'nın 2015 yılından 499 bin 740 Euro, 2016 yılından 328 bin 351 Euro borcu olduğu ileri sürüldü.

Arda Turan

GELİR BEYANI YAPMADI

Savcılık'tan alınan bilgilere göre; Arda Turan, vergi kaçırmadı ancak gelir bilgilerini hiç paylaşmadı. Arda'nın, açılan dava sonrası çıkacak borcu tamamen ödeyeceğini bildirdiği de yazıldı.

Devam eden davanın henüz sonuçlandırılmadığı ve kısa süre içerisinde konuya nokta konulacağı ifade edildi.


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