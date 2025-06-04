İslam dünyası Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Yurttaşlar 4 buçuk gün tatil imkanı bulacak. Bayram öncesi AVM'lerin çalışma durumu merak ediliyor. Peki, Arefe günü AVM'ler açık mı? Arife günü ve bayramda AVM çalışıyor mu?





AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler arife gününde normal işleyişine devam edecek. Bayram alışverişinin yoğun olduğu arife günlerinde AVM'ler saat 10.00'da açılıyor ve saat 22.00'de kapanıyor.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

AVM'lerin bayramda açılış kapanış saatleri değişebiliyor. Bazı illerde AVM'ler bayramın ilk günü hizmet vermezken bayramın ikinci günü normal çalışma saatlerine geri dönülüyor.