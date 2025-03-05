Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:51

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başladı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı arefe günü denk geleceği araştırılıyor. Peki, Arefe günü ne zaman 2025? Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 (1 Nisan dahil) sona erecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı arefe günü bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

Ancak bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi durumunda arefe günü idari izin kapsamına alınabiliyor ve kamu çalışanları arefe günü tüm gün izinli oluyor.

Bu seneki bayram tatili ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar yapıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.