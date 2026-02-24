Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.02.2026 10:11:00
Arefe günü ne zaman 2026? Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. Arefe günü tarihi 2026 yaklaşan Ramazan Bayramı ile yurttaşların gündemine geldi. Peki, Arefe günü ne zaman 2026? Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

Bayramın müjdecisi olan arefe gününün tarihi merak ediliyor. Peki, Arefe günü ne zaman 2026? Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek.Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

