Gümüşhane'de görüldü! Dünyanın en zehirlilerinden

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:18

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:31

Gümüşhane’de yurttaşlar tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türü örümcekle karşılaştı. Türkiye’de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı buluyor.

ARGIOPE LOBATA ÖRÜMCEĞİ NEDİR?

Doğanın zengin ve çeşitli dünyasında, örümcekler kendi türlerine özgü davranışları ve görkemli ağlarıyla dikkat çekerler. Bu örümceklerden biri de "Argiope lobata", yani altın çizgili dokuma ustası. Kendine özgü görünümü ve ağlarıyla bilinen bu örümcek, merak uyandıran özellikleriyle büyüleyici bir canlıdır.

Argiope lobata, çoğu örümcek türünden farklı olarak belirgin bir cinsiyet dimorfizmi taşır. Dişiler, parlak sarı renkte vücutları ve koyu renkte altın çizgilerle süslü bacaklarıyla dikkat çekerler. Erkekler ise daha küçük boyutlu ve soluk renklidir. Dişiler, kendilerini ağın ortasına asmış bir şekilde bulunabilirler.

Argiope lobata, kendine özgü bir ağ yapısı oluşturarak avını yakalayan bir türdür. Ağları genellikle sabit bir yatay yüzeyde, bitki dallarının arasına veya çalıların üzerine inşa edilir. Bu ağlar, karakteristik zigzag desenleriyle ve merkezdeki dairesel yapısıyla tanınır. Bu desen, ağı bir çiçek olarak maskeleyerek avın yaklaşmasını kolaylaştırır.

Argiope lobata, ağında yakaladığı böceklerle beslenir. Ağa takılan böcekler, ağın merkezine doğru ilerlerken, örümcek hızla avını yakalar ve onu zehirleyerek etkisiz hale getirir. Örümcek daha sonra avını örümceğin sindirim enzimleriyle parçalayarak beslenir.

Üreme döneminde, erkek Argiope lobata örümceği dişinin ağına yaklaşarak dikkat çekici bir dans sergiler. Bu dans, dişiyi çiftleşmeye ikna etmek amacıyla gerçekleştirilir. Çiftleşme ardından dişi, yumurta kesesi adı verilen koruyucu bir yuva içine yumurtalarını bırakır. Yumurtalar burada gelişir ve sonbaharda yavrular çıkar.

Argiope lobata örümceği, ekosistemde bir dengede tutucu rol oynar. Avladığı böcekler, böcek popülasyonlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kendisi de kuşlar, örümcek yiyen böcekler ve bazı böceklerin larvaları gibi avcılara besin kaynağı sağlar.

ARGIOPE LOBATA ÖRÜMCEĞİ ZEHİRLİ Mİ?

Argiope lobata örümceği, insanlar için tehlikeli veya zehirli bir tür olarak kabul edilmez. Genel olarak, Argiope cinsine ait örümcekler insanlar için zararsızdır ve zehirleri insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturmaz. Argiope lobata'nın ısırığı insanlar için genellikle hafif bir tahrişe veya kaşıntıya neden olabilir, ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açma potansiyeli düşüktür. Yine de, örümcek ısırığına karşı hassas olan bireylerin dikkatli olmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önerilir.