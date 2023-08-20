Dikkat çekici araştırma: 2035'e kadar dünyanın yarısı obez olacak!
Dünya Obezite Federasyonu, harekete geçilmediği takdirde 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının aşırı kilolu ya da obez olarak sınıflandırılacağını açıkladı.
Dünya Obezite Federasyonu, tarafından yayınlanan raporda, obezite ve aşırı kilonun dört milyardan fazla insanı etkileyeceği kaydedilirken, en hızlı artış gösteren grubun çocuklar olduğu belirtildi.
Aşırı kilo ve obezite oranlarının düşük ve orta gelirli Afrika ve Asya ülkelerinde en yüksek olması bekleniyor.
Rapor, obezitenin maliyetinin 2035 yılına kadar yılda 4 trilyon doları aşacağı uyarısında bulunuyor.
OBEZİTENİN KURBANI GENÇLER VE ÇOCUKLAR!
Federasyon Başkanı Prof. Louise Baur, rapordaki bulguları acil eylem için açık bir uyarı olarak nitelendirdi, aksi takdirde dünya sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak.
Rapor, özellikle çocuklar ve gençler arasında artan obezite oranlarına dikkat çekmekte ve 2020 yılındaki seviyeye kıyasla iki katına çıkmasının beklendiğini vurgulamaktadır.
DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER ETKİLENİYOR
Prof Baur, "Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve karar alıcılar, obezitenin altında yatan sistemleri ve nedenleri göz önünde bulundurmalı ve bunun sağlık etkileri ile sosyal ve ekonomik maliyetlerini genç nesillere aktarmamalıdır" dedi.
Raporda obezitenin düşük gelirli ülkeler üzerindeki etkisi de değerlendiriliyor. Buna göre, obezitenin küresel olarak en fazla artmasının beklendiği 10 ülkeden dokuzu düşük ve orta-düşük gelirli Afrika ve Asya ülkeleridir.
Obezitenin artış nedenlerinden bazıları ise şu şekilde sıralanıyor:
Beslenme tercihlerinde işlenmiş gıda tüketimine yönelim
Artan hareketsizlik
Gıda tedariki ve pazarlamasını kontrol etmeye yönelik zayıf politikalar
Kilo yönetimi ve sağlık eğitimini destekleyen sağlık hizmetlerindeki kaynak sorunu.
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