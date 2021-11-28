15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılmıştı: Onur Bay'ın yeni dizisi belli oldu
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da 15 yıl rol aldıktan sonra geçtiğimiz sezon fenomen diziden sürpriz bir şekilde ayrılan Onur Bay, Son Yaz dizisiyle anlaşmıştı. Son Yaz dizisi düşük reytingler yüzünden erken final yapınca genç oyuncunun sıradaki projesi merakla bekleniyordu. Onur Bay, bu sefer dijital bir projeyle el sıkıştı.
Onur Bay, 15 yıl boyunca ilk işi olan Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra geçtiğimiz sezon diziye veda etmişti. Hüsnü Komiserin oğlu Tekin karakterini canlandıran oyuncu çocukluk, ergenlik ve ilk gençlik dönemlerini ekran başındaki izleyicilerin gözleri önünde geçirmişti.
Dizi izleyicilerinin yakından tanıdığı Onur Bay, Haziran ayında 15. sezon finalinin ardından önemli bir karar alarak, yapımdan ayrıldı. Yeni diziler ve yeni roller için bu kararı alan Onur Bay, yeni sezon için Son Yaz dizisi ile anlaşmıştı.
REYTİNGLER DÜŞÜK GELMİŞTİ
İlk sezonu çok başarılı geçen Son Yaz, ikinci sezonda ekrana etkili döndü ama reytingler düşük gelince 26. bölüm itibariyle hikaye sona erdi. Dizide sadece 5 bölüm yer alan Onur Bay, tam olarak kendisini gösterme fırsatını da bulamadı.
ONUR BAY, KAÇIŞ DİZİSİNDE
Son olarak Onur Bay’ın yeni sezonda yeni bir dizide daha yer alacağı ortaya çıktı. Oyuncu, Kaçış isimli Disney Plus dizisi için anlaşma yaptı.
Çekimleri Gaziantep’te 26 Kasım’da başlayacak olan dizinin hikayesi Engin Akyürek’e ait. Onur Bay da dizide etkili bir kadro ile bir arada olarak yeteneklerini sergileyecek.
Savaş muhabiri iki karakterin hayatına yönelik bir hikayesi bulunan dizinin ilk sezonu 8 bölüm olarak planlandı. Engin Akyürek’in yanı sıra başrolde İrem Helvacıoğlu da yer alıyor. İki ünlü ismin hikayede nasıl bir uyum sağlayacakları da şimdiden merak konusu oldu.
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