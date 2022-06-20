Kanser tedavisi görüyordu: Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy oyunculuğu bıraktı

Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, doktor tavsiyesiyle oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:19
Kanser tedavisi görüyordu: Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy oyunculuğu bıraktı
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Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy bir süre önce lenf kanserine yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdiğini ve İstanbul'u terk edip Fethiye'ye yerleştiğini açıkladı.

Büyük bir tekne alıp kaptanlık diploması alan oyuncu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Aksoy bir paylaşımında "Başımıza gelen bir musibet, belki cesaret edemediğiniz, acaba olur mu dediğimiz, geciktirdiğimiz hayallerimizin yolunu hazırlıyordur. Sabredin, şükredin, hayal kurun, çalışın ve gerisini Allah’a bırakın" yazdı.


Boğaç Aksoy lenf kanseri Arka Sokaklar
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