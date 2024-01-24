Arkeologlar buldu: Şeytan'ı çağıran 'lanet tableti'nde neler yazıyor?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 16:27

Güncelleme: 24.01.2024 - 16:27

Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentindeki bir inşaat alanındaki tuvaletin dibinde, ilk bakışta göze çarpmayan bir metal parçası bulan kişiler, bunun basit bir hurda olduğunu düşündü.

Ancak arkeologlar parçayı açtıklarında, 15. yüzyıldan kalma eserin, "Gotik minüskülle kazınmış ve çıplak gözle zorlukla görülebilen şifreli bir mesaj" içerdiğini fark etti.

MESAJIN DEŞİFRESİ

Live Science'de yer alan habere göre tablette, "Sathanas taleke belzebuk hinrik berith" yazıyordu. Araştırmacılar bu metnin Taleke adlı bir kadına ve Hinrik (Heinrich) adlı bir adama yöneltilen ve Beelzebub (Şeytan'ın diğer bir adı) ile Berith'i (şeytani bir ruh) çağıran bir lanet olduğunu deşifre etti.

Araştırmacılar bu kişilerin kim olduğunu asla bilemeyecek olsalar da tabletin hazırlanışının ardındaki nedene dair bazı fikirler sundular.

İLİŞKİ BOZMA BÜYÜSÜNÜN BİR PARÇASI

Uzmanlar, tabletin bir tür ilişki bozma büyüsünün bir parçası olabileceğini, birilerinin Taleke ve Heinrich'in ilişkisini bozmak istemiş olabileceğini ifade etti.

Kazıyı yöneten Almanya'daki Greifswald Üniversitesi'nden arkeolog Jörg Ansorge açıklamasında, "Bulgunun benzersiz olduğunu, benzer lanet tabletlerinin ise M.Ö. 800'den M.S. 600'e kadar Yunan ve Roma bölgelerinde antik çağlardan beri bilindiğini" söyledi.

"TUVALETİN DİBİNDEN ÇIKMASI SÜRPRİZ DEĞİL..."

Bugün İsrail'de bulunan ve Yunanca yazılmış bin 500 yıllık bir kurşun tablet, "iblisleri rakip bir dansçıya zarar vermeye" çağırırken, Yunanistan'da bulunan 2 bin 400 yıllık bir başka tablet ise "yeraltı tanrılarından birkaç taverna işletmecisini hedef almalarını" istiyor.

Araştırmacılar, lanet tabletlerinin, bulunması zor ya da imkansız olacak yerlere yerleştirildiği göz önüne alındığında, eserin bir tuvaletin dibinden çıkmasına şaşırmadıklarını belirtti.