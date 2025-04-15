Arkeolojik keşifte 'kanlı' tarih ortaya çıktı: 150 Roma askerinin toplu mezarı bulundu
Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir futbol sahasında yapılan yenileme çalışmaları, tarihin derinliklerinden gelen bir askeri felaketi gözler önüne serdi.
Avusturya’nın Viyana kentinde bir spor sahasının yenilenmesi sırasında, Roma İmparatorluğu dönemine ait bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Kazılarda bulunan kalıntılar, 2000 yıl önce yaşanmış büyük bir askeri bozgunun izlerini taşıyor.
TOPLU GÖMÜ VE KARMAŞIK POZİSYONLAR
Kazılar sırasında, arkeologlar ve antropologlar tarafından en az 129 bireye ait iskelet kalıntıları belirlendi. Ancak kazıdan önceki inşaat çalışmaları sırasında bazı kemiklerin yerinden oynadığı düşünülüyor; bu nedenle toplam ölü sayısının 150'yi geçtiği tahmin ediliyor. Cesetlerin toprağa düzenli şekilde değil, aceleyle ve üst üste gömüldüğü, çoğunun yüzüstü ya da yan yatmış şekilde bulunduğu bildirildi.
KEMİKLER SAVAŞTA ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ GÖSTERİYOR
Arkeologlar, ölülerin tamamının 20-30 yaş arası erkek olduğunu, boylarının çoğunun 1.70 metreden uzun olduğunu belirtti. İncelenen tüm iskeletlerde, ölüm anında veya hemen öncesinde oluşmuş silah yaraları tespit edildi. Kafatası, leğen kemiği ve göğüs kafesi gibi bölgelerde mızrak, hançer, kılıç ve demir oklarla açılmış yaralar bulundu. Bu bulgular, askerlerin idam değil, çatışma sonucu öldüklerini ortaya koyuyor.
ROMA TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN KEMİK BULGULAR
Viyana Arkeoloji Departmanı Başkanı Kristina Adler-Wölfl, bu keşfin “müze tarihindeki en büyük bulgulardan biri” olduğunu belirtti. Avrupa'da Roma savaş alanlarına ait buluntular bulunmuş olsa da, 1. ya da 2. yüzyıldan kalma, tam iskeletli savaş kalıntılarının bugüne dek görülmediğini ifade etti. O dönem Roma topraklarında ritüel kremasyon (yakma) mezarları yaygındı, bu nedenle bütün iskeletlerle dolu mezarlar çok nadir bulunuyor.
DOMITIAN DÖNEMİNDE GERMEN SAVAŞLARINA AİT KANIT
Tarihsel kaynaklara göre, MS 86-96 yılları arasında, İmparator Domitian döneminde Roma ile Germen kabileleri arasında Duna (Tuna) sınırında ciddi çatışmalar yaşanmıştı. Adler-Wölfl, bulunan kalıntıların bu savaşlara dair ilk arkeolojik delil olduğunu ve muhtemelen MS 92 civarında yaşanan bir muharebeye ait olduğunu ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tarlada kilosu 15 TL
- Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor
- Mahfi Eğilmez'den altın değerlendirmesi!