Arkeolojik keşifte 'kanlı' tarih ortaya çıktı: 150 Roma askerinin toplu mezarı bulundu

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:10

Avusturya’nın Viyana kentinde bir spor sahasının yenilenmesi sırasında, Roma İmparatorluğu dönemine ait bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Kazılarda bulunan kalıntılar, 2000 yıl önce yaşanmış büyük bir askeri bozgunun izlerini taşıyor.

TOPLU GÖMÜ VE KARMAŞIK POZİSYONLAR

Kazılar sırasında, arkeologlar ve antropologlar tarafından en az 129 bireye ait iskelet kalıntıları belirlendi. Ancak kazıdan önceki inşaat çalışmaları sırasında bazı kemiklerin yerinden oynadığı düşünülüyor; bu nedenle toplam ölü sayısının 150'yi geçtiği tahmin ediliyor. Cesetlerin toprağa düzenli şekilde değil, aceleyle ve üst üste gömüldüğü, çoğunun yüzüstü ya da yan yatmış şekilde bulunduğu bildirildi.

KEMİKLER SAVAŞTA ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ GÖSTERİYOR

Arkeologlar, ölülerin tamamının 20-30 yaş arası erkek olduğunu, boylarının çoğunun 1.70 metreden uzun olduğunu belirtti. İncelenen tüm iskeletlerde, ölüm anında veya hemen öncesinde oluşmuş silah yaraları tespit edildi. Kafatası, leğen kemiği ve göğüs kafesi gibi bölgelerde mızrak, hançer, kılıç ve demir oklarla açılmış yaralar bulundu. Bu bulgular, askerlerin idam değil, çatışma sonucu öldüklerini ortaya koyuyor.

ROMA TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN KEMİK BULGULAR

Viyana Arkeoloji Departmanı Başkanı Kristina Adler-Wölfl, bu keşfin “müze tarihindeki en büyük bulgulardan biri” olduğunu belirtti. Avrupa'da Roma savaş alanlarına ait buluntular bulunmuş olsa da, 1. ya da 2. yüzyıldan kalma, tam iskeletli savaş kalıntılarının bugüne dek görülmediğini ifade etti. O dönem Roma topraklarında ritüel kremasyon (yakma) mezarları yaygındı, bu nedenle bütün iskeletlerle dolu mezarlar çok nadir bulunuyor.

DOMITIAN DÖNEMİNDE GERMEN SAVAŞLARINA AİT KANIT

Tarihsel kaynaklara göre, MS 86-96 yılları arasında, İmparator Domitian döneminde Roma ile Germen kabileleri arasında Duna (Tuna) sınırında ciddi çatışmalar yaşanmıştı. Adler-Wölfl, bulunan kalıntıların bu savaşlara dair ilk arkeolojik delil olduğunu ve muhtemelen MS 92 civarında yaşanan bir muharebeye ait olduğunu ifade etti.