Armağan Çağlayan'dan ekonomistlere TÜİK sorusu: 'Gerçek değilse...'

Ünlü televizyoncu ve YouTube yayıncısı Armağan Çağlayan, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekonomistlere TÜİK sorusu sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:38
Armağan Çağlayan'dan ekonomistlere TÜİK sorusu: 'Gerçek değilse...'
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YouTube'da yaptığı yayınlarla  kariyerine devam eden Armağan Çağlayan, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, "Hocalarıma bir sorum var" diyerek uygulanan ekonomi programını sordu. 

Çağlayan'ın sosyal medya hesabından ekonomistleri etiketleyerek sorduğu soru şöyle:

"Hocalarıma bir sorum var. Benim kafam basmadı :) Şimdi bütün ekonomi programı TUİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa, ve bu açıklanan enflasyon oranları “gerçek” değilse. Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor. Yanlış mı?"


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