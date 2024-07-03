Armağan Çağlayan'dan ekonomistlere TÜİK sorusu: 'Gerçek değilse...'
Ünlü televizyoncu ve YouTube yayıncısı Armağan Çağlayan, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekonomistlere TÜİK sorusu sordu.
YouTube'da yaptığı yayınlarla kariyerine devam eden Armağan Çağlayan, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, "Hocalarıma bir sorum var" diyerek uygulanan ekonomi programını sordu.
Çağlayan'ın sosyal medya hesabından ekonomistleri etiketleyerek sorduğu soru şöyle:
"Hocalarıma bir sorum var. Benim kafam basmadı :) Şimdi bütün ekonomi programı TUİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa, ve bu açıklanan enflasyon oranları “gerçek” değilse. Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor. Yanlış mı?"
Hocalarıma bir sorum var. Benim kafam basmadı :) Şimdi bütün ekonomi programı TUİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa, ve bu açıklanan enflasyon oranları “gerçek” değilse. Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor.…— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) July 3, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- Kira sözleşmelerinde 'TEFE-TÜFE' bilmecesi
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'