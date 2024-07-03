Armağan Çağlayan'dan ekonomistlere TÜİK sorusu: 'Gerçek değilse...'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:38

Güncelleme: 03.07.2024 - 11:38

YouTube'da yaptığı yayınlarla kariyerine devam eden Armağan Çağlayan, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, "Hocalarıma bir sorum var" diyerek uygulanan ekonomi programını sordu.

Çağlayan'ın sosyal medya hesabından ekonomistleri etiketleyerek sorduğu soru şöyle:

"Hocalarıma bir sorum var. Benim kafam basmadı :) Şimdi bütün ekonomi programı TUİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa, ve bu açıklanan enflasyon oranları “gerçek” değilse. Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor. Yanlış mı?"