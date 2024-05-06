Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatlarına tepki: 'Nereden nereye!'

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, kiraz fiyatlarına isyan etti. Çağlayan, "Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 15:53
Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatlarına tepki: 'Nereden nereye!'
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Sosyal medyada hayat pahalılığına değinen Çağlayan'ın son paylaşımı dikkat çekti. Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kiraz fiyatını paylaşarak isyan etti. 

Çağlayan, "Genç nesil bilmez, Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için. Hey gidi! Nerden nereye !!!" ifadelerini kullandı.


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