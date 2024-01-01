Armağan Çağlayan'dan İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin dikkat çeken yorum
İbo Show'un yılbaşı özel programına katılan konukların yüzü 'filtre'den dolayı tanınmaz hale gelince, ünlü sunucu Armağan Çağlayan'dan da dikkat çeken bir yorum geldi.
Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yılbaşı özel programı sosyal medyada gündem oldu. Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da filtrenin ayarı fazla kaçınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri ise izleyenleri şaşırttı.
Yayına yansıyan ilginç görüntülere sosyal medyada da yorum yağdı.
O görüntülere ilişkin X hesabından bir değerlendirmede bulunan Armağan Çağlayan, "Sevgili arkadaşlar 25 yıl televizyon işi yaptım ben böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bantı yayından önce teknik yönetme de mi görmedi? İnanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı.
Sevgili arkadaşlar 25 yıl televizyon işi yaptım ben böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bantı yayından önce teknik yönetme de mi görmedi? İnanılır gibi değil ! ??— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) December 31, 2023
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