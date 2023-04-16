Armağan Çağlayan'dan 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı: Yanılmasam iyiydi
Armağan Çağlayan, sektör bileşenlerinin 'Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya ortak bir ses çıkarmamasına tepki gösterdi.
Armağan Çağlayan, RTÜK'ün yayın durdurma kararı verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında bir paylaşım yaptı. Sektörün bileşenlerine tepki gösteren Çağlayan, "Haksız cezaya karşı, sektörün bileşenleri birlik olur ses çıkarır zannettim ama yanıldım! Yanılmasam iyiydi!" dedi.
Çağlayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"30 yıldır popüler kültür sektöründe çalışıyorum. Sandım ki bir şeyler değişmiştir. Kızılcık Şerbeti’ne verilen haksız cezaya karşı, sektörün bileşenleri birlik olur ses çıkarır zannettim ama yanıldım! Yanılmasam iyiydi!"
30 Yıldır popüler kültür sektöründe çalışıyorum. Sandımki bir şeyler değişmiştir. kızılcık Şerbeti’ne verilen haksız cezaya karşı, sektörün bileşenleri birlik olur ses çıkarır zanettim ama, yanıldım! Yanılmasam iyiydi!— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 15, 2023
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