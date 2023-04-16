Armağan Çağlayan'dan 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı: Yanılmasam iyiydi

Armağan Çağlayan, sektör bileşenlerinin 'Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya ortak bir ses çıkarmamasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 18:09
Armağan Çağlayan'dan 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı: Yanılmasam iyiydi
Abone Ol google-news

Armağan Çağlayan, RTÜK'ün yayın durdurma kararı verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında bir paylaşım yaptı. Sektörün bileşenlerine tepki gösteren Çağlayan, "Haksız cezaya karşı, sektörün bileşenleri birlik olur ses çıkarır zannettim ama yanıldım! Yanılmasam iyiydi!" dedi. 

Çağlayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"30 yıldır popüler kültür sektöründe çalışıyorum. Sandım ki bir şeyler değişmiştir. Kızılcık Şerbeti’ne verilen haksız cezaya karşı, sektörün bileşenleri birlik olur ses çıkarır zannettim ama yanıldım! Yanılmasam iyiydi!"



Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler