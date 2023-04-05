Arnavut böreğinin püf noktası! Aşçıların uyguladığı teknikle

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 23:12

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 23:12

Yediden yetmişe, hastalıkta sağlıkta her öğünde yemesi belki de en güzel lezzetlerden biri kuşkusuz börektir. İster çıtır çıtır olsun ister yumuşak, ister kıymalı ister ıspanaklı ya da peynirli olsun asla yemeye doyamayız. O kadar lezzetli olur ki keşke kimse beğenmese de koca bir tepsiyi yesem diye düşündüğümüz bile olur çoğu zaman. Peki siz düşünmez misiniz?

Börek tarifleri arasında en güzeli de kuşkusuz Arnavut böreğidir. Arnavut böreğini yapmak biraz zahmet ister. Peki lezzetli Arnavut böreği nasıl yapılır?

İşte Arnavut böreği yaparken işinize yarayacak tüm bilgiler.

Malzemeler

1 kg un

1 çorba kaşığı sirke

1.5 çay bardağı sıvıyağ

4 su bardağı su

1 soğan

1 patates

300 gr kıyma

Tuz

Karabiber

Nasıl Yapılır?

Arnavut böreğini yapmak marifet ister! Aslında marifet sabır göstermek. Küçük bezelere ayırdığınız hamuru ince yufkalar şeklinde açabilmek böreğin püf noktası.

Soğanı soyup kıyın. Patatesi soyup rendeleyin. 1 çay bardağı sıvı yağı tavada kızdırıp soğan, patates ve kıymayı kavurun.

Tuz ve karabiber ekleyip 10 dakika daha kavurun. Unu hamur yoğurma kabına alın. Sirke, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, yeterince su ve tuz ekleyip yoğurun.

Hamuru 39 bezeye ayırın ve her bir bezeyi 10 cm çapında açın. Açtığınız yufkaları 13 adetlik üçer gruba ayırın.

13 yufkanın aralarına sıvı yağ sürüp üst üste dizin ve oklavayla tepsi büyüklüğünde açın. Üzerine kıymalı harcı yayın.

Diğer katları da aynı şekilde hazırlayıp son yufkanın üzerini yağlayın. Önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 35-40 dakika pişirin. Ilınınca dilimleyip servis yapın. Afiyet olsun.

Kaynak: Lezzet.com.tr