Aşçıların taktiğiyle kuru olmayan dolmanın hazırlanışı.. Püf noktası basit..

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 23:36

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 23:36

Ramazan ayında iftar ve bayram sofralarını süsleyen yemeklerden biri de biber dolmasıdır. Biber dolmasının kuru olmaması için bazı püf noktaları bilmek gerekiyor.

Biber dolmasının hazırlanışı çok basit. Sadece bazı püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte biber dolmasını hazırlarken işinize yarayacak o bilgiler.

*Not: Biber dolmasını pişirirken mutlaka zeytinyağı kullanın. Bu sayede pişireceğiniz dolma asla kuru olmayacaktır.

Gerekli malzeme listesi:

15 tane kırmızı dolmalık biber

2 çay bardağı baldo pirinç

3 tane kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı nane

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

3 tane domates

Su

Biber Dolmasının Hazırlanışı

1.adım: Soğanları rende de diri kalacak bir biçimde kesin.

2.adım:Tencerenin altını yakın ve zeytinyağının dörtte üçünü tencereye ekleyin.

3.adım: Kestiğin soğanları tencereye koyun ve kavurun. İçine salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.

4.adım: Pirinçleri yıkayıp karışıma ilave edin ve kavurmaya devam edin. Tuz ekledikten sonra suyu da ekleyin ve suyunu çekinceye kadar pişirin. Pişince altını kapatıp baharatları ekleyin.

5.adım: Biberleri yıkayın, içini açın ve hazırladığınız karışımı biberlere doldurup ağzını domatesler ile kapatın.

6.adım:Kalan yağı tencerenin dibine dökün, üzerine dolmaları dizin ve dolmaların yarısına gelecek biçimde su ile doldurun. Tuz serpip, ağzını kapatın ve suyu çekene kadar ara ara kontrol ederek pişirin. Yanında yoğurt ile birlikte servis edebilirsiniz.





Afiyet olsun.