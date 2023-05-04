Artan alerji şikayetleri için uzmanından tavsiyeler

Yayınlanma: 04.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 07:00

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Burcu Uzun Sarıgöl, alerjinin sorumlusunun bağışıklık sistemi olduğunu, polenlerlerin bağışıklık sistemi tarafından tehlikeli olarak algılanıp antikor adı verilen savunma sistemini harekete geçirdiğini belirtti.

Sarıgöl, ”Alerjik reaksiyonların başlamasıyla vücutta histamin salınımı olur. Bunun sonucu olarak da burun akıntısı, kaşıntısı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, göz altında halkalanmalar ve öksürük gibi şikayetler meydana gelir” dedi.

"SU İÇMEYE DİKKAT EDİLMELİDİR"

Özellikle su tüketiminin önemli olduğuna dikkat çeken Sarıgöl, “Yeterli su tüketimi vücudun işleyişi ve toksinlerin atılımında, bağışıklık sisteminin dengelenmesinde önemlidir. Vücut kilonuza göre, kilogram başına ortalama 40 ml. su içmeye dikkat edilmelidir. Çay ve kahve gibi içecekler ise sıvı alımı yerine geçmez. Aksine vücuttaki sıvının daha fazla atılımına yol açarak beden üstünde olumsuz etkiye sebep olur” dedi.

"PROBİYOTİK BESİNLER TÜKETİN"

Bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için bağırsaklara da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Sarıgöl, “Alerjiden sorumlunun olan bağışıklık sistemi olduğunu belirtmiştik ya bağışıklık sisteminin yüzde 80’inden de bağırsaklarımız sorumludur. Bağırsak mikrobiyotasının bozulmasına yol açan hazır, katkı maddeli endüstriyel beslenmeden uzak durun. Bağırsak sisteminin güçlenmesini sağlayan bol lifli ve probiyotik besinler tüketin. Örneğin; enginar, kefir, turşu, yoğurt, havuç, kabak, ceviz, badem gibi bağırsak dostu besinler alerjik reaksiyonlarla mücadeleyi güçlendirir. Soğan ve sarımsak aşırı mukusun azaltılmasına yardımcı olurken, C vitamini de alerji belirtilerini azaltır” diye konuştu.

"MUTLAKA UYKUDA OLUN”

Uyku saatlerine de dikkat çeken Sarıgül, “Kaliteli ve yeterli uyku bağışıklık sistemini güçlendirirken, alerji gibi bağışıklık sistemiyle ilgili problemlerde yardımcı olur. Özellikle gece boyunca vücudu toksinlerden uzaklaştırıp, kişiyi ertesi güne hazırlayan en güçlü antioksidan olan melatonin hormonu 23.000 - 3.00 saatleri arasında salgılanır. Bu nedenle bu saatlerde mutlaka uykuda olun” dedi.