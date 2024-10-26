Artvin'de 300 yıllık zeytin ağaçlarından hasat başladı: Metrelerce yüksekliğe çıkarak toplanıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde zeytin hasat dönemi başladı. İlçeye bağlı Cevizli köyünde 300 yıllık asırlık ağaçlardan elde edilen üstün lezzet ödüllü Butko zeytinleri, üreticilerin büyük özverisiyle toplanıyor. Üreticiler, dik yamaçlarda bulunan ağaçların dallarındaki zeytinlere ulaşmak için metrelerce yüksekliğe merdivenlerle çıkarak zeytinleri tek tek dalından elle topluyor.
Yusufeli'nin sarp coğrafyasında yaşayan üreticiler için zeytin hasadı oldukça meşakkatli bir süreç. Ağaçlara ve zeytinlere zarar vermemek adına teraslama yöntemiyle oluşturulan ve taş duvarlarla çevrilen tarlalar, ulaşımı zorlaştırıyor. Ancak bölgenin zorlu arazisine rağmen üreticiler, kökleri yüzyıllara dayanan zeytin ağaçlarını yaşatmaya ve verimli bir hasat dönemi geçirmeye kararlılar.
Topladığı zeytinleri bahçesine kurduğu raylı sistemle taşıyor
Cevizli köyünde yaşayan Adem ve Türkan Uzun çifti, geçimlerini atalarından miras kalan zeytin ağaçlarından elde ettikleri zeytinleri satarak sağlıyor. Uzun çifti, zeytin ağaçlarına zarar vermemek için bahçelerine raylı teleferik sistemi kurarak topladıkları zeytinleri taşımada bu yöntemi kullanıyor. Yöntemin hem pratik hem de çevre dostu olduğunu belirten Türkan Uzun, “Eşime hasatta yardım ediyorum. Ağaçlara zarar vermemek için raylı bir sistem tasarladık. Bu yöntem daha kullanışlı oldu” dedi.
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