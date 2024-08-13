Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:34

Güncelleme: 13.08.2024 - 09:34

20 yıl önce tanışan, oyunculuk kariyerlerinde de zaman zaman yolları kesişen ve aynı tiyatro oyunlarında rol alan Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ aşk yaşamaya başladı. Peki, Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli?

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde tiyatrocu Ferruh Yanardağ ve hemşire Nejla Yanardağ çiftinin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesinde tamamladı. 17 yaşlarındayken bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra podyum mankeni oldu. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı.

1996 yılında yönetmenliğini Kaya Ererez’in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünü Emrah ile paylaşarak oyunculuğa başladı. Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgâr, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizide, ayrıca filmlerde ve müzik kliplerinde yer aldı. 2014 yılında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Cansu karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanan günlük dizi Yaralı Kuşlar ve son olarak 2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Türkan Hanım'ın Konağı adlı dizide yer aldı.

ARZU YANARDAĞ EVLİ Mİ?

2006 yılında Ali Serter ile evlendi, 28 Mayıs 2006 tarihinde Alara Serter adında bir kız çocuğu oldu. Çift 2008 yılında boşandı.