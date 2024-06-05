Aşırı sıcaklar iş kazaları riskini artırıyor

Yayınlanma: 05.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.06.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve bazı illerde de sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı belirtildi. Bakan Mehmet Özhaseki, özellikle karşı yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları uyarırken aşırı sıcaklar, ağır koşullarda uzun saatler çalışan işçileri de akıllara getirdi. Ankara Tabip Odası’nın (ATO) bilgi notunda emek yoğun sektörlerde dış mekânda uzun süre güneş ışınlarına ve yüksek ısıya maruz kalmanın, kapalı mekânlarda ise yeterli havalandırma/soğutma sistemlerinin bulunmadığı ortamlarda yoğun çalışmanın, sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan ATO İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Buket Gülhan, “Bu iklim koşulları devam edecekse ilk iş, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi olmalı. Yasal olarak mola saatlerinin düzenlemesi gerekir” dedi. Gülhan, “Dışarıda çalışan tarım işçileri var. Özellikle hamile ve emziriyorsa riski artıyor. Kapalı ortamda sıcak maddeyle çalışan işçiler ortam sıcaklığını normalden daha yüksek hissediyorlar. Ona göre sıvı almaları gerekiyor. Uzun dönemde bu kişilerde sıcağa bağlı dikkat dağınıklıkları ve iş kazasına meyil artıyor” ifadelerini kullandı.