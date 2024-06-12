Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:15

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:15

Yaz mevsimi, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarmak için harika bir zaman olsa da, aşırı terleme oldukça can sıkıcı olabilir. Terleme, vücudun sıcaklığını düzenleme mekanizmasıdır. Sıcak olduğumuzda terleriz ve bu nem buharlaşarak bizi serinletir. Terleme, günlük yaşamın tamamen doğal bir parçasıdır. Ancak bazı insanlar, özellikle ter gözle görülür nemli lekeler veya izler bıraktığında, bazı sosyal durumlarda terlemeyi istenmeyen bir durum olarak değerlendirebilir. Bu gibi durumlarda, terleme miktarını azaltmaya yardımcı olabilecek bazı stratejiler mevcuttur. Peki, bu durumu en aza indirmenin yolları nelerdir? İşte aşırı terlemeye karşı 5 etkili yöntem...

AŞIRI TERLEMEYE KARŞI 5 ETKİLİ YÖNTEM

1. Nefes alan kumaşlar giyin:

Kıyafet seçimlerinizle terlemeyi azaltmanın en iyi yolu, iyi havalandırmaya sahip hafif ve nefes alabilen kumaşlar tercih etmektir. Açık renkler, güneşi emmek yerine yansıtarak sizi serin tutmaya yardımcı olur, bu nedenle beyaz giymek terlemeyi azaltmak için etkili bir seçenek olabilir. Bu şekilde, hem rahat hem de serin kalabilirsiniz.

2. Belirli yiyecekleri tüketmekten kaçının:

Bir iş yemeğinde ya da terlemek istemediğiniz sosyal bir ortamda, bazı yiyeceklerden kaçınmak iyi bir fikir olabilir. Özellikle baharatlı yiyeceklerden kesinlikle kaçının. Vücudumuz baharatlı yiyeceklere, sıcak yiyeceklere verdiği tepkiyi verir - kendini soğutmaya çalışır ve bu da terlemeye neden olur. Bu nedenle, serin ve rahat kalmak için daha hafif ve baharatsız yiyecekleri tercih edin.

3. Yatmadan önce antiperspirant kullanın:

Antiperspirantlar, ter kanallarını tıkayarak terin cildimizin yüzeyine ulaşmasını engeller. Ter, bez tarafından üretilmeye devam eder ancak yüzeye ulaşamaz. Deodorantlar ise terlemeyi engellemez, bunun yerine terlediğimizde bakteriler tarafından üretilen kokuyu maskelemeyi amaçlar. Bazen antiperspirantlar deodorant içerir. Eczaneden satın alabileceğiniz antiperspirantların çoğu, alüminyum klorür adı verilen metalik tuzlardan oluşur. Antiperspirantınızdan en iyi sonucu almak için koltuk altlarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun ve gece yatmadan önce uygulayın. Bunun nedeni, bileşenlerin ter kanalı üzerinde blok oluşturması için zamana ihtiyaç duyması ve çoğu insanın geceleri daha az terlemesi ya da hiç terlememesidir.

4. Serin alanları tercih edin:

Terlemek, vücudunuzun kendini soğutma yöntemidir. Serin kalarak terlemeyi azaltabilirsiniz. Sıcak havalarda, odanın içinde soğuk havayı dolaştırmak için bir vantilatörün önüne bir kase buz koymak etkili olabilir. Güneşin odalarınızı ısıtmasını önlemek için perdeleri kapalı tutun ve dışarıdaysanız gölgede kalmaya çalışın. Daha düzenli ve küçük öğünler yemek, metabolik ısıyı azaltarak sizi serin tutabilir. Susuz kalmamak da vücut ısınızı düşürmeye yardımcı olur. Nemlendiricilerinizi buzdolabında saklayarak serinletici bir etki elde edebilirsiniz. El vantilatörü kullanın ve hava izin verdiğinde şapka takmaktan kaçının, açık ayakkabılar giyerek başınızı ve ayaklarınızı serin tutun.

5. Tıbbi tedavilere başvurun:

Aşırı terlediğinizi düşünüyorsanız, hiperhidroz adı verilen bir durumunuz olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışmak isteyebilirsiniz. Eğer bu duruma sahipseniz, kullanabileceğiniz birkaç tedavi seçeneği vardır:

Reçeteli antiperspirant: Doktorunuz, reçetesiz olarak satın alınamayan, yüksek güçte bir ter önleyici reçete yazabilir. Yüzünüz ve başınız etkileniyorsa reçeteli kremler de mevcuttur.

Ağızdan alınan ilaçlar: Doktorunuzdan temin edebileceğiniz, belirli sinirlerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan kimyasalları bloke eden ve böylece terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilecek bazı ilaçlar vardır.

Bu tedavi seçenekleri, aşırı terlemenin etkilerini hafifletebilir ve günlük yaşamınızı daha rahat hale getirebilir.