Yaz aylarında daha çok terlemenize neden olan besinler

Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:29

Güncelleme: 09.06.2024 - 17:29

Yiyecek ve içecekler her insanı farklı şekilde etkileyebilse de, ter bezlerini tetikleme olasılığı diğerlerinden daha fazla olan bazı yiyecekler ve içecekler vardır.

ACI VE BAHARAT

Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsüı diyetisyen Amy Kimberlain , acı sostan biberlere kadar baharatlı yiyeceklerde kapsaisin adı verilen ve ekstra "terleme" veren bir bileşik bulunduğunu açıkladı .

SICAK İÇECEKLER

Bir fincan sıcak kahve veya bir kase sıcak çorba içmek, vücudunuzun iç ısısını yükseltir. Bu sıcaklık arttığında ekrin bezleri vücudunuzu soğutmak için ter salgılar. Bu yüzden aslında sıcak bir içecek içmek ısıyı üzerinizden atmaya yardımcı olabilir.

ALKOL

Alkol kalp atışınızı hızlandırır ve cildinizdeki kan damarlarının genişlemesine neden olur. Bu başlangıçta vücut sıcaklığının artmasına ve terlemeye yol açabilir. İçmeye devam edip yemek yemediğinizde, bu aynı zamanda kan şekerinin düşmesine de yol açabilir. Sinirliliğe, titremeye ve terlemeye yol açabilir.

ET

Yüksek proteinli etler midede daha uzun süre sindirilir ve vücut daha fazla enerji harcar. Dolayısıyla terlemeyi artırır. Genellikle hayvansal proteini sindirmekte zorluk çeken insanlarda “et terlemesi” adı verilen bir sorun ortaya çıkar.