Asitli serumları kullanırken dikkat: Farkında olmadan cilde zarar veriyor...

Ciltteki ölü hücreleri temizlemek, gözenekleri sıkılaştırmak ve sivilce lekelerini silmek için asitli (peeling) serumlara başvurmak, son yılların en büyük güzellik trendlerinden birini oluşturur. Ancak özellikle karma ve yağlı ciltlerin pürüzsüzleşme umuduyla bu güçlü kimyasalları her akşam yüzüne sürmesi, faydadan çok yıkıcı bir zarar getirir. Koyu lekelerden kurtulmak için yapılan bu agresif hamle, cildin kendini onarma sürecini tamamen durdurur.

Uzmanlara göre, derinin üst tabakasını soyan asitler, cilt bariyerini sürekli incelterek derinin doğal savunma kalkanını sıfıra indirir. Savunmasız kalan ve incelen bu cilt tabakası, evdeki florasan ışığından veya pencereden vuran zayıf güneş ışınlarından bile anında etkilenerek panikle melanin üretir. Geçici bir parlaklığın ve pürüzsüzlüğün ardından, yanaklarda ve alın bölgesinde geri dönüşü çok zor olan, eskisinden daha büyük ve inatçı güneş lekelerine zemin hazırlar.

HAFTA BİR KULLANILMALI

Cilt bariyerini korumak ve leke oluşumunu durdurmak için bu yoğun asit kullanımı acilen sınırlandırılmalı. Uzmanlara göre, asitli serumlar haftada en fazla bir veya iki kez, sadece akşam rutininde kullanılmalı ve üzerine mutlaka bariyer onarıcı yoğun bir nemlendirici (seramid veya hyalüronik asit) sürülmeli. Asit kullanılan ertesi gün, hava ne kadar kapalı veya yağmurlu olursa olsun dışarı çıkmadan önce mutlaka yüksek faktörlü bir güneş kremi uygulanmalı ve cilt kimyasal bir saldırıdan korunmalı.