Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisinden 'şiddet' paylaşımı
Survivor All Star 2024'e dahil olması beklenen oyuncu Batuhan Karacakaya'nın şiddet gördüğünü iddia eden eski sevgilisi Ayşe Aslanpay, yeni bir paylaşımda bulundu.
Efsane dizilerden Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, son günlerde Survivor kadrosuna dahil olacağı iddialarıyla gündeme geliyordu.
Geçtiğimiz yıllarda mahkemelik olan Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay, son paylaşımıyla gündem oldu.
Batuhan Karacakaya'nın sosyal medyada övgü dolu mesajlar almasından sonra Aslanpay, şu paylaşımda bulundu:
"Batuhan Karacakaya bir şiddet failidir. Ve bunu ilk mahkemede de kabul etmiştir. Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır. Bu yüzden 3 yılla yargılanıyor."
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