Ayşe Aslanpay kimdir, nereli, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladı mı?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:17

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:17

Ayşe Aslanpay sosyal medya hesabından bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini darp ettiğini iddia eden bir paylaşımda bulundu. Peki, Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi Ayşe Aslanpay kimdir, nereli, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya sevgilisine şiddet uyguladı mı? Batuhan Karacakaya darp iddialarına ne yanıt verdi?

BATUHAN KARACAKAYA SEVGİLİSİ AYŞE ASLANPAY'I DARP MI ETTİ?

Bir süre önce Batuhan Karacakaya ile olan ilişkisini noktalama kararı alan Ayşe Aslanpay, sosyal medya hesaplarını dondurmuştu. Sosyal medya hesaplarını yeniden aktif hale getiren Ayşe Aslanpay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Batuhan Karacakaya'nın kendisini darp ettiğini iddia etti.

Ayşe Aslanpay'ın darp edildiğine dair açıklaması;

“Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum, darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak o kadar yoruldum ki. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler.”

Batuhan Karakaya, Ayşe Aslanpay'ın darp iddialarına bu sözlerle yanıt verdi;

"Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. 6 aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapsına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı. Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı, ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına düne kadar cevap vermedim. Bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım."

AYŞE ASLANPAY KİMDİR?

Ayşe Aslanpay, 4 Haziran tarihinde dünyaya geldi. Survivor 2022 All Star üçüncüsü ve Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent Ziyagil'i olarak hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ayşe Aslanpay eğitimini Gastronomi alanında tamamladı. Gezmeyi ve seyahat etmeyi seven Ayşe Aslanpay fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaşmayı seviyor.

2021 yılında yaşadığı bir taciz olayını Twitter sayfasından paylaşan Ayşe Aslanpay o dönem gündem olmuştu. Instagram’da ayseaslanppy ismiyle paylaşımlarına devam eden Ayşe Aslanpay’ın 42.600 takipçisi bulunmaktadır.



