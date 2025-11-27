Aşk ve Gözyaşı erken final yapmıştı: Barış Arduç'tan ilk açıklama

ATV ekranlarının iddialı dizilerinden Aşk ve Gözyaşı, 7. bölümüyle erken final yaparak izleyicilere sürpriz yaşattı. Barış Arduç ve Hande Erçel’in üçüncü kez partner olarak bir araya geldiği dizi, sezona damga vurması beklenirken, reytinglerdeki düşüş nedeniyle yayın hayatına veda etti.

Dizinin başrolü Barış Arduç, erken final hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Arduç, şunları söyledi:

"Olabiliyor öyle şeyler. Kimse formülünü bilmiyor. İnanarak giriyorsunuz, bazen iyi oluyor. Seyircinin takdiri, hayırlısı diyelim."

Erken final kararıyla ekranlara veda eden Aşk ve Gözyaşı, özellikle Arduç ve Erçel hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.