Askerlik yerlerini öğrenen yükümlüler sevk belgesi için arayışa başladı. Sevk belgesinde belirtilen tarihlerde birliklerinde olmayanlar için bakaya işlemi yapılır. Peki, Askerlik sevk belgesi ne zaman çıkarılır? Askerlik sevk belgesi aldıktan kaç gün sonra teslim olunur?

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgelerini, sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesinden edinebilir.

Sevk evrakını almayan, sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine Askeralma Kanununda belirtilen mazeretler dışında katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulur.

ASKERLİK SEVK BELGESİ ALDIKTAN KAÇ GÜN SONRA TESLİM OLUNUR?

Askere gidecekler sevk belgesini altıktan sonra verilen yol izni bitiminde birliklerinde olmalılar. Yol izinleri ise yükümlülerin mesafesine göre belirleniyor.

Erbaş ve erlerin bulunduğu şehirden, gideceği ilin mesafesine göre yapılan hesapl yol izni; 800 km'ye kadar bir gün, 801 ve daha yukarısı mesafelerde iki gündür.