Aşkın Nur Yengi’nin acı günü

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 07:50
Aşkın Nur Yengi’nin acı günü
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Üzücü haberi, Aşkın Nur Yengi’nin menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu.

Haluk Şentürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, “Sevgili Aşkın Nur Yengi’nin kıymetli annesi Samime Yengi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.





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