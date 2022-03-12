Aşkın Nur Yengi’nin acı günü

12 Mart 2022 Cumartesi, 07:50

Üzücü haberi, Aşkın Nur Yengi’nin menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu.

Haluk Şentürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, “Sevgili Aşkın Nur Yengi’nin kıymetli annesi Samime Yengi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.







