Cumhuriyet Bayramı'nda konser verecekti: Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 09:22

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'den hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı, koronavirüse yakalandı.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan Aşkın Nur Yengi'nin yerine Gökhan Türkmen'in sahne alacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri'nde covid nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi Covid-19'a yakalandı. Cumhuriyet Konseri'nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı'nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi" denildi.

Yeni programa göre konseri saat 19.30'da sanatçı Gökhan Türkmen verecek. Cumhuriyet Yürüyüşü saati de değişti. Fener Alayı için yürüyüşün saat 18.00'de Bağlık Karakolu önünden başlayacağı ifade edildi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçı Aşkın Nur Yengi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.