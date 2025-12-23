Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aşkla başladı, sessizce bitti: 2025 yılında boşanan ünlüler
23.12.2025 11:55:00
2025 bazı çiftler için ayrılık yılı oldu. 7 ünlü çift bu yıl evliliklerini sonlandırdı. İşte 2025 yılında evliliklerini resmen bitiren ünlü çiftler...

2025 yılı, Türkiye magazin gündeminde ünlü çiftlerin boşanma haberleriyle öne çıkan bir yıl oldu. Aşk dolu başlangıçlar, ani boşanma kararlarıyla sona erdi. Kimisi sürpriz bir şekilde ayrıldı, kimisi ise yıllarca süren evliliğini noktaladı.

Melek Mosso – Serkan Sağdıç

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 2025 yılında anlaşmalı olarak sonlandırdı. Çift, ayrılık kararını karşılıklı saygı çerçevesinde aldıklarını belirterek süreci sakin bir şekilde yürüttü. Yapılan açıklamalarda, ayrılığın temelinde fikir ayrılıklarının bulunduğu ifade edilirken, taraflar birbirleri hakkında olumsuz bir beyan kullanmaktan özellikle kaçındı.

İpek Filiz Yazıcı – Ufuk Beydemir

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir’in 2022 yılında başlayan evlilikleri, 2025’in son aylarında resmen sona erdi. Üç yıl süren birlikteliğin ardından gelen ayrılık, çiftin ortak kararıyla gerçekleşti. İpek Filiz Yazıcı, ayrılığa ilişkin yaptığı kısa açıklamada sürecin karşılıklı anlayışla tamamlandığını belirtti. Taraflar, boşanma sonrası özel hayatlarına dair ayrıntı paylaşmamayı tercih etti.

 

Yasemin Özilhan – İzzet Özilhan

Cemiyet hayatının en çok konuşulan evliliklerinden biri olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti, 14 yılı aşkın süren evliliklerini 2025 yılında anlaşmalı olarak bitirdi. İki çocuk sahibi olan çiftin boşanması, uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Ayrılık sürecine ilişkin resmi açıklamalar sınırlı tutulurken, taraflar çocukların ebeveynlik sorumluluklarını birlikte sürdüreceklerini vurguladı. 

Pelin Akil – Anıl Altan

Oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan’ın 2016 yılında başlayan evlilikleri, 2025 yaz aylarında sona erdi. Magazin basınına yansıyan bilgilere göre çift, uzun süredir devam eden ayrılık iddialarının ardından boşanma kararını resmileştirdi. Taraflardan kapsamlı bir açıklama gelmezken, sürecin anlaşmalı şekilde sonuçlandığı öğrenildi. Çiftin çocuklarıyla ilgili konularda ortak hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.

Ezgi Mola – Mustafa Aksakallı

Oyuncu Ezgi Mola ile iş insanı Mustafa Aksakallı, 2023 yılında başlayan evliliklerini 2025 yılının haziran ayında sonlandırdı. Ayrılık kararını ortak bir açıklamayla duyuran çift, evliliklerini karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde noktaladıklarını belirtti. Açıklamada, dostane ilişkinin devam edeceği vurgulandı.

Gökhan Özoğuz- Melis Ülken

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, iki çocuk annesi eşi Melis Ülken ile 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Asena- Hasan Dere

2017 yılında nikah masasına oturan Asena Çakmak ile Hasan Dere'nin evliliği tek celsede sona erdi.

