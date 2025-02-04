Aşkları bitti: Lily Allen ile David Harbour boşanıyor!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:37

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:37

Ünlü şarkıcı Lily Allen ve Stranger Things dizisinin yıldızı David Harbour, 4 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. People dergisinin haberine göre, ünlü çiftin evliliği bir süredir sorun yaşıyordu ve sonunda ayrılık kararı aldılar. Çifte yakın kaynaklar, "Evlilikleri yıkılmanın eşiğine gelmişti ve ayrıldılar" açıklamasında bulundu.

LAS VEGAS’TA EVLENMİŞLERDİ

Lily Allen ve David Harbour, 2020 yılında Las Vegas Graceland Şapel'de düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine girmişti. Vintage tarzı bir Dior gelinlik giyen Allen, nikah sonrası kutlama yemeği olarak hamburger yemeyi tercih etmişti. Çiftin mutlu anları, o dönem sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

LILY ALLEN ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ünlü şarkıcı, bir süredir zor bir dönemden geçtiğini açıklamış ancak yaşadığı sorunlar hakkında ayrıntı vermemişti. Bunun ruh sağlığını etkilediğini ve yeme sorunlarına yol açtığını söyleyen Allen, evliliğiyle ilgili sıkıntılar yaşadığına dair ipuçları vermişti.

"ÇOCUKLARIM KARİYERİMİ MAHVETTİ"

Lily Allen, geçtiğimiz günlerde katıldığı Radio Times Podcast programında, çocuklarının kariyerini mahvettiğini söyleyerek dikkat çekmişti.

"Onları seviyorum ama pop yıldızlığı açısından beni mahvettiler" diyen Allen, kadınların ya çocuklarını ya da kariyerlerini seçmeleri gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Ünlü şarkıcı, 2011 yılında Sam Cooper ile evlenmiş, bu evlilikten Ethel ve Marnie adında iki kızı olmuştu.

2018 yılında boşandıktan sonra, iki yıl sonra David Harbour ile evlenmişti.

Son albümünü 2018 yılında çıkaran Allen, çocuklarına odaklanmaktan memnun olduğunu ancak kariyerine olan etkisinin kaçınılmaz olduğunu da ekledi.