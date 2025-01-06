Lily Allen ve David Harbour boşanıyor: 'Raya' uygulaması ayrıntısı...

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:36

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:36

İngiliz şarkıcı Lily Allen ve aktör eşi David Harbour, çalkantılı bir sürecin ardından boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin ayrılığının ardında, çöpçatan platformu Raya ile ilgili bir skandalın olduğu iddia ediliyor.

EVLİLİK NEDEN SONA ERDİ?

İngiliz medyasına göre, çiftin ayrılığı, Lily Allen'ın, David Harbour'un Raya adlı elit çöpçatan platformunda bir profil oluşturduğunu fark etmesiyle başladı. Allen, eşinin sadakatinden şüphelenerek, sahte bir profil açarak Raya'ya giriş yaptı ve kanıt toplamaya çalıştı. Bu süreçte Allen'ın, platformda Harbour'un etkileşimde bulunduğu kadınları sosyal medyada araştırdığı öne sürüldü.

YAKIN ÇEVREDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Çifte yakın bir kaynak, "Lily, Raya'da gördüğü kadınların Instagram profillerini kontrol ederek David'in kimlerle iletişim kurduğunu bulmaya çalıştı. Bu durum onun için yıkıcı oldu ve kalbini kırdı" açıklamasında bulundu. Kaynak ayrıca, Harbour'un bir ay önce Allen'dan ayrıldığını belirtti.

NOEL TATİLİ ÖNCESİ AYRILIK

Çiftin Noel tatili için planlanan Kenya gezisi öncesinde yollarını ayırdığı öğrenildi. İngiliz bulvar gazeteleri, çiftin uzun süredir birbirinden uzaklaştığını ve ilişkilerindeki sorunların giderek büyüdüğünü yazdı.

RAYA NEDİR?

Raya, elit kullanıcılarıyla bilinen, özel bir çöpçatan platformu. Üye olmak için 100.000 kişilik bir bekleme listesi bulunan platformda, dünya çapında yalnızca 10.000 üye bulunuyor. David Harbour’un bu platformdaki varlığı, Allen ile olan evliliğinin sonlanmasında önemli bir rol oynadı.