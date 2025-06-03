9 saat süren zorlu bir operasyonun ardından hastane odasından "Yaşıyorum şükür" notuyla paylaşım yapan oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun yaşamı merak edildi. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli? Aslı Bekiroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?





ASLI BEKİROĞLU KİM?

16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer aldı.

ASLI BEKİROĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2016 - İkimizin Yerine - Ceylan

2017 - Yol Arkadaşım - Bahar

2021 - Aşkım Bahardı - Bahar

2022 - Bandırma Füze Külübü - Zehra

2024 - Biricik Sevgilim - Nihan

Hayatımız Roman - Öykü

Gecenin Nakaratı - İlknur

Veda Partisi - Mehtap

Kar Masalı - Derya

Mendebur

Stalker - Sezen

Çiftliğimin Hanımı - Yasemin

Cici Anne - Ceren

2025 - Kutsal Damacana 5: Zombi

Zorla Güvenlik

Yakında - Mitoloji Mafyası

Yakında - Gülizar Yol Ayrımı

ASLI BEKİROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2013 - Beni Böyle Sev - Ayça

2015 - Adı Mutluluk - Sera Yüksel

2016-2017 - Gülümse Yeter - Yasemin Özdemir

2018-2019 - Jet Sosyete - Melike Şahin

2019 - Benim Tatlı Yalanım - Suna Doğan Yılmaz

2022 - Sen ve Ben - Müjde

2023 - Sahte Balayı - Didem

2024 - Ah Leyla Vah Kerem - Leyla