9 saat süren zorlu bir operasyonun ardından hastane odasından "Yaşıyorum şükür" notuyla paylaşım yapan oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun yaşamı merak edildi. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli? Aslı Bekiroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ASLI BEKİROĞLU KİM?
16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer aldı.
ASLI BEKİROĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2016 - İkimizin Yerine - Ceylan
2017 - Yol Arkadaşım - Bahar
2021 - Aşkım Bahardı - Bahar
2022 - Bandırma Füze Külübü - Zehra
2024 - Biricik Sevgilim - Nihan
Hayatımız Roman - Öykü
Gecenin Nakaratı - İlknur
Veda Partisi - Mehtap
Kar Masalı - Derya
Mendebur
Stalker - Sezen
Çiftliğimin Hanımı - Yasemin
Cici Anne - Ceren
2025 - Kutsal Damacana 5: Zombi
Zorla Güvenlik
Yakında - Mitoloji Mafyası
Yakında - Gülizar Yol Ayrımı
ASLI BEKİROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2013 - Beni Böyle Sev - Ayça
2015 - Adı Mutluluk - Sera Yüksel
2016-2017 - Gülümse Yeter - Yasemin Özdemir
2018-2019 - Jet Sosyete - Melike Şahin
2019 - Benim Tatlı Yalanım - Suna Doğan Yılmaz
2022 - Sen ve Ben - Müjde
2023 - Sahte Balayı - Didem
2024 - Ah Leyla Vah Kerem - Leyla