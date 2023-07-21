Astım ve KOAH hastalarına 'orman yangını' uyarısı: 'Uzak durun'

Yayınlanma: 21.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 07:00

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Sekreteri Uzm. Dr. Selin Çakmakcı Karakaya, kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, hipertansiyonu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, amfizem veya astım gibi solunum sistemi hastalığı olanların dumandan etkilenebileciğini belirtti.

"ORMAN YANGINLARI SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR"

Büyük orman yangınları sonucu oluşan partikül madde kirliliği yangın alanında ve rüzgârla taşındığı bölgelerde sağlık sorunlarına neden olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Selin Çakmakcı Karakaya, şunları kaydetti:

"Yaşlılar, çocuklar ve ergenler ve gebeler daha fazla etkilenirler. Yangın sahalarında yapılan çalışmalarda; 2.5 mikron çapında partikül maddeler (PM2.5), azot oksitler, ozon, aromatik hidrokarbonlar, bakır, karbon monoksit konsantrasyonları ve karbon bileşiklerine artış gösterilmiştir. Büyük orman yangınları sonucu oluşan partikül madde kirliliği yangın alanında ve rüzgârla taşındığı bölgelerde sağlık sorunları oluşturabilmektedir. Bu parçacıklar akciğerlerimize derinlemesine nüfuz ederek solunum sistemi hastalıkları, astım ve KOAH alevlenmesi, kronik kalp-damar hastalıklarına ve başka birçok hastalığa neden olabilir ve erken ölümlerle ilişkili bulunmuştur. Karbon monoksit (CO) vücudun oksijen almasını engeller, baş ağrısı, baş dönmesine neden olur. Yüksek dozda CO solumak, dokuların oksijenlenmesini bozar, ölümle sonlanabilecek klinik tablolara neden olabilir. CO’in uzağa yayılma özelliği olmadığından, özellikle yangına müdahale edenler daha çok maruz kalır."

NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?

Karakaya, alınması gereken önlemlere ilişkin ise, şu bilgileri paylaştı:

"Dumanın ulaştığı bölgelerde mümkünse evden çıkmamalı, pencereler kapalı tutulmalı, dışarı çıkmak gerektiğinde ise maske kullanılmalıdır. İnce taneciklerden korunmak için cerrahi maskeler, ıslatılmış kumaş yeterli değildir, N-95 tipi maskeler kullanılmalıdır. N-95 tipi maskeler devlet tarafından yangın bölgesinde dumana maruz kalan halka temin edilmelidir. Maskelerin yüze iyi oturması ve doğru kullanılması önemlidir. Bu maskelerin ortamda bulunan CO gibi gazlardan kişiyi korumadığı bilinmelidir. Yangın bölgesinden öncelikle KOAH, astım ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastaların, çocukların, gebelerin tahliye edilmesi, sürekli oksijen kullanması gereken hastaların olası elektrik kesintilerinden etkilenmemeleri için tahliyesinin öncelikli yapılması, cihazların kullanımının sürdürülebilmesi için uygun koşulların oluşturulması gereklidir."