Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:29

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:29

Aşure ayının ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Aşure ayının tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

17 Temmuz 2024 tarihi aşure gününe denk geliyor.