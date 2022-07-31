Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşure ne zaman yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir? Aşure tarifi...

31 Temmuz 2022 Pazar, 12:27

Aşure kelimesi "onuncu" anlamına gelir. Bu yemek daha çok Muharrem ayının 10'unda veya Hicri Takvim'de Muharrem ayının 10'undan sonra yapılır. Muharrem ayı ile olan ilişki sadece İslami inançlarda değil, aynı zamanda İslam öncesi inançlarda da önemlidir, bazı Sami hikayeleri de bu aya atıfta bulunmaktadır.

Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler. Aleviler ise hep 12 madde kullanarak aşure yapar.

AŞURE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Priscilla Mary Işın’ın Osmanlı Mutfak Sözlüğü kitabında aşure şu şekilde anlatılıyor:

''Aşure, haşlanmış buğday tanelerinden yapılan bir tatlıdır. Aşurenin kökeni tarıma başlanan ilk döneme kadar iner. Kutsal sayılan bu yiyeceğin berekete dair inançlarla yakın bir bağlantısı vardır. Aşure, buğday kültürü ile Mezopotamya'dan yayılmıştır. Bu yüzden Çin'den İngiltere'ye kadar dünyanın birçok ülkesinde aşure benzeri, bayram veya yeni yıl yemeklerine rastlanır.

Yılın ilk ayı olan Muharrem'in onuncu günü olan âşûrâ, İslam öncesi kutsal sayılarak, o gün yenilen buğday yemeğine adını vermişti. İslam'ın ortaya çıkmasıyla birlikte aşure yeni anlamlar kazandı. Şiiler o gün Kerbela'da öldürülen Hüseyin için yas yemeği olarak, Sünniler de Adem'in tövbesinin kabul edilmesi, İbrahim'in ateşten kurtulması, Yakup'un oğlu Yusuf'la buluşması ve Nuh'un gemisinin Cudi dağına oturması gibi çeşitli olaylara dayandırarak aşure yapma geleneğini sürdürdüler.

Türkiye'de Aşure, buğdaydan başka çeşitli tahıl, bakliyat ve kuruyemişlerle yapılır. Genellikle tatlı olarak yapılsa da bazı yörelerde etli veya tuzlu türlerine de rastlanır. Aşure dağıtmak ise toplumun her kesiminde önemli bir gelenektir.''

Evliya Çelebi'nin Seyahatname kitabında "Aşure, Muharrem'in onuncu günü yapılması gereken bir aştır." der

AŞURE NE ZAMAN YAPILIR?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2022'de 8 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

Aşure malzemesi listesi en az 10 çeşitten oluşur; fakat siz gönlünüzden geçen, aşureye yakışan ek malzemeleri ekleyebilirsiniz.

2 su bardağı aşurelik buğday

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

200 gr kuru kayısı

150 gr kuru incir

150 gr kuru üzüm

150 gr fındık

1 tatlı kaşığı karanfil

1,5 su bardağı sıcak süt

3 su bardağı toz şeker

1 fiske tuz

1 fiske karabiber

AŞURE NASIL YAPILIR?

İlk olarak nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayalım. Buğdayı yıkayıp, tencereye alalım, üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatalım. Çıkan sarı suyu süzelim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım ve suyunu süzelim. Daha sonra üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatalım. Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayalım. Ardından doğradığımız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyelim ve bekletelim. Arada gerektikçe sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Suyu azalan buğdaylarımıza biraz daha sıcak su ekleyelim. Yaklaşık 50 dakika kadar kaynattığımız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyelim ve 15 dk kadar kaynatalım. Küçük bir cezve içerisine karanfil alalım ve suyu da ekleyerek 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Bu sırada suyu azalan buğdaylarımızın üzerine tekrar sıcak su ilave edelim. Son olarak süzgeçten geçirdiğimiz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyerek karıştıralım ve yaklaşık 15-20 dk daha kaynatalım. Hazırladığımız aşuremizi tek tek cam kaselere bölüştürelim. Biz bu ölçüler ile 15 kase aşure elde ettik. Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

AŞURE'NİN PÜF NOKTALARI