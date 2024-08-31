Ata Demirer'in 30 Ağustos coşkusu! Sahnesinde Türk bayrağı dalgalandırdı
Usta komedyen Ata Demirer Gazinosu yaz turnesinin finalini 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı sahnede kutlayarak taçlandırdı.
Ata Demirer Gazinosu ile turnede olan Ata Demirer, yaz turnesinin finalini geçtiğimiz akşam Antalya Açıkhava sahnesinde verdiği gösteri ile yaptı.
Kahkaha dolu stand-up gösterileri ve geniş bir repertuvar ile Açıkhava’yı dolduran binlerce konuğunun kulaklarının pasını silen Ata Demirer, coşkulu seyircilerin eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için sahnede Türk Bayrağı dalgalandırdı.
Gönülleri fetheden Demirer, dakikalarca ayakta alkışlandı.
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