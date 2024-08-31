Ata Demirer'in 30 Ağustos coşkusu! Sahnesinde Türk bayrağı dalgalandırdı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:32

Güncelleme: 31.08.2024 - 09:32

Ata Demirer Gazinosu ile turnede olan Ata Demirer, yaz turnesinin finalini geçtiğimiz akşam Antalya Açıkhava sahnesinde verdiği gösteri ile yaptı.

Kahkaha dolu stand-up gösterileri ve geniş bir repertuvar ile Açıkhava’yı dolduran binlerce konuğunun kulaklarının pasını silen Ata Demirer, coşkulu seyircilerin eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için sahnede Türk Bayrağı dalgalandırdı.

Gönülleri fetheden Demirer, dakikalarca ayakta alkışlandı.



