Ata Demirer'in 30 Ağustos coşkusu! Sahnesinde Türk bayrağı dalgalandırdı

Usta komedyen Ata Demirer Gazinosu yaz turnesinin finalini 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı sahnede kutlayarak taçlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:32
Ata Demirer'in 30 Ağustos coşkusu! Sahnesinde Türk bayrağı dalgalandırdı
Abone Ol google-news

Ata Demirer Gazinosu ile turnede olan Ata Demirer, yaz turnesinin finalini geçtiğimiz akşam Antalya Açıkhava sahnesinde verdiği gösteri ile yaptı.

Kahkaha dolu stand-up gösterileri ve geniş bir repertuvar ile Açıkhava’yı dolduran binlerce konuğunun kulaklarının pasını silen Ata Demirer, coşkulu seyircilerin eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için sahnede Türk Bayrağı dalgalandırdı.

Gönülleri fetheden Demirer, dakikalarca ayakta alkışlandı.


ata demirer haberleri

İlgili Haberler

'Ata Demirer Gazinosu' iki gün Harbiye'de sahnelenecek!

'Ata Demirer Gazinosu' iki gün Harbiye'de sahnelenecek!
Ata Demirer duyurdu: 'Bursa Bülbülü', 30 Haziran'da Netflix Türkiye'de

Ata Demirer duyurdu: 'Bursa Bülbülü', 30 Haziran'da Netflix Türkiye'de
Ata Demirer'in yaz turnesi başlıyor

Ata Demirer'in yaz turnesi başlıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler