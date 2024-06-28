Ata Demirer duyurdu: 'Bursa Bülbülü', 30 Haziran'da Netflix Türkiye'de

Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:23

Güncelleme: 28.06.2024 - 13:23

Ata Demirer imzalı "Bursa Bülbülü" filmi, 13 Ocak 2023'te Disney Plus'ta yayınlandı. Film, Temmuz 2023'te Disney Plus'ın orijinal yapım yerli içerikleri kaldırma kararının ardından platformdan ayrıldı.

6 Ekim'de vizyonla buluşan, 4 Aralık'ta ilk kez televizyonda gösterilen filmin ekran yolculuğu devam ediyor. "Bursa Bülbülü", 30 Haziran Pazar günü Netflix Türkiye'de olacak.

Bursa Bülbülü'nün oyuncu kadrosunda Demirer'in yanı sıra Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu, Melek Baykal, Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker ve Irmak Ecem Aydemir gibi birçok isim yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en bu¨yu¨k tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın ile karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.



