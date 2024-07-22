'Ata Demirer Gazinosu' iki gün Harbiye'de sahnelenecek!
Oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, gazino konsepti ile komediyi birleştirdiği 'Ata Demirer Gazinosu' gösterisiyle İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.
BKM, Harbiye konserleri serisinde; Ata Demirer; Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikâyeleriyle eğlenceyi 'Ata Demirer Gazinosu' ile Harbiye Açıkhava’ya taşıyacak.
Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan, sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe etkinliklere imza atan Ata Demirer, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 8-9 Ağustos’ta iki gece üst üste Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.
Dillere pelesenk olan şarkıları ile unutulmaz iki gece yaşatmaya hazırlanan Ata Demirer’e, sahnede usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.
Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile sahnede olacak olan Ata Demirer, Harbiye’de iki gece üst üste şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.
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