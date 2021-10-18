Athena Gökhan'ın başrolünde yer aldığı Kendi Yolumda vizyona giriyor
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz yıllar sonra beyazperdeye dönüyor. Pandemi nedeniyle vizyon tarihi bir süredir ertlelenen filmin gösterime gireceği haberini Özgoğuz sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye’de punk ve ska akımının temsilcisi Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz yıllar sonra yeniden beyazperdeye dönüyor.
Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kendi Yolumda" isimli komedi türündeki filmin başrollerinde Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Tamer Levent ile Okan Çabalar yer alıyor.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Pandemi nedeniyle vizyon tarihi bir süredir ertlelenen filmin gösterime gireceği haberini Özgoğuz sosyal medya hesabından "Her şey olması gerektiği zamanı bekler. Zaman yolunda, kendine inanarak yürümektir hayat. Geri sayım başladı. Çok yakında vizyonda görüşmek üzere" notuyla paylaştı.
FİLMİN KONUSU NE?
Yıllar önce "O Şimdi Mahkum" ve "O Şimdi Asker" ve "Tramvay" filmlerinde rol alarak sinemada deneyim elde eden Gökhan Özoğuz’un bu kez başrolünde yer aldığı filmde; arabasının tamiri için gittiği tamircide müzik sevdasıyla yanıp tutuşan çırak Ömer Ali ile tanışması sonucu gelişen olaylar konu alınıyor.
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