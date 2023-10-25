Atıl alanlara ekilmişti... Şimdi belediyenin mutfağına girecek

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:05

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:05

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından Pelitözü Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait alanda ekilen ata tohumu bal kabaklarının hasadına katıldı. Çalışanlarla birlikte tarladaki bal kabaklarını toplayan Subaşı, yapılan çalışma ve hasat hakkında bilgi verdi.

"BELEDİYEMİZE AİT TESİSLERIMİZDE BAL KABAĞI TATLISI ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Belediye Başkanlığına ait atıl alanları tarım yoluyla değerlendirdikleri için duyduğu mutluluğu anlatan Başkan V. Subaşı, ‘’Pelitözü Mahallesi'nde belediye başkanlığımıza ait atıl durumda bulunan 3 dönümlük alanda Bilecik’in meşhur bal kabağını ekmiştik. Şimdi bal kabaklarımızı hasat etme vakti. Burada topladığımız bal kabaklarını başta Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olmak üzere belediyemize ait tesislerimizde bal kabağı tatlısı şeklinde değerlendireceğiz. Bu şekilde hem kadınlarımıza ekonomik anlamda destek sağlamış olacağız hem de ilimizin bu güzel lezzetini tanıtmış olacağız. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı Bilecik’in güzel lezzeti bal kabağı tatlısını tatmaya bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana Bilecik Belediyesine ait alanlarda ata tohumu, karakılçık buğdayı ve bal kabağı ekimi yapılırken, refüjler ise lavanta çiçeğiyle süsleniyor.