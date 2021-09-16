Atilla Taş ekranlara geri dönüyor

Atilla Taş ekranlara geri dönüyor. Kanalla anlaşmaya varan ünlü isim, dikkat çeken bir formatta program yapacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 16:53
Atilla Taş ekranlara geri dönüyor
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Eski ses sanatçısı ve köşe yazarı Atilla Taş’tan ekran müjdesi geldi. Ünlü isim, bir dönemin fenomen TV kanalı Flash TV ile anlaştı.

MedyaRadar’ın haberine göre Taş, sosyal medya ile ilgili ve Z kuşağına yönelik program yapacak. Söz konusu program, hafta içi her gün izleyici ile buluşacak.

Eğlence ve şov kanalı Flash TV, 2019 yılında 28 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştı. Şimdiyse ekranlara geri dönmek için hazırlanıyor.


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