Atilla Taş ekranlara geri dönüyor

16 Eylül 2021 Perşembe, 16:53

Eski ses sanatçısı ve köşe yazarı Atilla Taş’tan ekran müjdesi geldi. Ünlü isim, bir dönemin fenomen TV kanalı Flash TV ile anlaştı.

MedyaRadar’ın haberine göre Taş, sosyal medya ile ilgili ve Z kuşağına yönelik program yapacak. Söz konusu program, hafta içi her gün izleyici ile buluşacak.

Eğlence ve şov kanalı Flash TV, 2019 yılında 28 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştı. Şimdiyse ekranlara geri dönmek için hazırlanıyor.