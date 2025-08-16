Atlantis efsanesi yeniden canlandı: Okyanus zemininde 'altın yol' keşfedildi

ABD’nin Hawaii açıklarında, Papahānaumokuakea Deniz Milli Anıtı sınırlarında yapılan su altı keşifleri sırasında bilim insanları sıra dışı bir manzarayla karşılaştı. Deniz tabanında ilerleyen E/V Nautilus araştırma gemisi, antik bir yanardağ zincirinde “sarı tuğla yol”a benzeyen bir jeolojik oluşum görüntüledi. Görüntüler ekibe hem şaşkınlık hem de büyük bir heyecan yaşattı.

OKYANUSUN DERİNLİKLERİNDE “MASALSI YOL”

Keşif, Luʻuaeaahikiikekumu seferi kapsamında, Liliʻuokalani Sıradağları üzerindeki antik seamountlarda yapıldı. Araştırmacılar, robotik kollarla mangan kabuğu örnekleri toplarken bir anda yol benzeri çatlaklarla kaplı kayalık bir alana rastladı. Ekip üyelerinden biri heyecanla “Bu nedir?” diye sorarken, bir diğeri “Atlantis’e giden yol” diyerek karşılık verdi.

JEOLOJİK AÇIKLAMA: HYALOKLASTİT KAYALAR

Görüntüdeki “sarı tuğla yol”, aslında hyaloklastit adı verilen bir volkanik kaya türü. Bu kayalar, yüksek enerjili volkanik patlamalar sırasında parçalanan lavların deniz tabanına birikmesiyle oluşuyor. Daha sonra tekrar ısınıp soğudukça çatlayarak tuğla benzeri bir görünüme kavuşuyor. Bilim insanları, bu süreci “iyi pişmiş bir brownie’nin yüzeyindeki çatlaklara” benzetiyor, ancak elbette çok daha uzun bir zaman ölçeğinde gerçekleşiyor.

İLK KEŞİFLERDEN BİRİ

Bu keşif, bölgenin ilk kapsamlı araştırmalarından birinde gerçekleşti. Bilim insanları yalnızca jeolojik sırları değil, aynı zamanda deniz yaşamının en garip örneklerini de gözlemlemeyi umuyor. Aynı sefer sırasında kaydedilen “başsız tavuk canavarı” olarak bilinen sıra dışı deniz canlısı da bunun kanıtı. Araştırmacılar, önümüzdeki dönemde daha birçok sürprizle karşılaşmayı bekliyor.