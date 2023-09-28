ATV ‘Bergen’deki "adet" kelimesini sansürledi
ATV ekranlarında yayınlanan "Bergen" filminde, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın "Adet oldum" repliğine sansür geldi.
Evli olduğu Halis Serbest isimli erkek tarafından vurularak öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve Farah Zeynep Abdullah’un başrolü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı ‘Bergen‘ 2022’de vizyona girmiş, gişe rekorları kırmıştı.
Vizyondan sonra Prime Video’da izleyiciyle buluşan Bergen, dün televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlandı.
Filmi daha önce vizyonda ya da platformda izleyen kullanıcılar Twitter’dan bazı sahnelerin sansürlendiğini yazdı. Filmde geçen “Adetim gecikti” cümlesinin biplendiği, hamam sahnesinin kesildiği belirtildi.
Bergen’e hayat veren Farah Zeynep Abdullah, kullanıcılardan gelen sansür eleştirilerine ilk başta şaşırsa da daha sonra sansüre tepki gösterdi.
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