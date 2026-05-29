Ava Yaman’ın film macerası başlamadan bitti: Tazminat ödeyecek

‘Eleni’ rolüne hayat verdiği “Taşacak Bu Deniz” dizisiyle yıldızı parlayan Ava Yaman’ın bu yaz çekeceği film macerası başlamadan bitti.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Yaman aylar önce Hüseyin Eken’in “Dokunmadan Aşk” filminin başrol karakteri Su için anlaşmıştı. Konya’da çekilecek olan filmde başrol erkek rolü Meram için de Demirhan Demircioğlu ile el sıkışılmıştı.

SON ANDA FİLMDEN ÇEKİLDİ

Filmin ekibi kuruldu, set planı haziran ayı için hazırlandı. Ancak Ava Yaman cephesi son anda filmden çekildi.

Kulislerden sızan bilgilere göre Yaman’ın menajerliğini üstlenen babası Ali Yaman, Taşacak Bu Deniz’in yapım şirketiyle görüştüğünü ve genç yıldızın kariyeri için filmde oynamasının erken olduğuna beraber karar verdiklerini iletti.

Son anda yaşanan bu gelişme üzerine Hüseyin Eken’in film ekibine karşı zor durumda kaldığı ve filmi ertelediği öğrenildi.

Ava Yaman cephesinin yaptıkları sözleşmeden doğan cezai bedel nedeniyle tazminat ödemesi gündemde.